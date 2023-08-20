"لم نصادر السلطة ومستعدون للحوار".. أبرز تصريحات رئيس المجلس الانتقالى بالنيجر

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز تصريحات رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، حيث أكد أن عقوبات "إيكواس" تحرم بلاده من الأموال اللازمة لاستدامة المؤسسات، كما أن العقوبات تهدف إلى تقسيم النيجر.

وأضاف أن العقوبات أيضًا تهدف لإخضاع إرادة النيجر، مؤكدًا "لن نسمح بذلك أبدًا وملتزمون بحماية شعبنا".

وأكد أنه لم تتم مصادرة السلطة ومستعدون لأي حوار، مضيفًا "نهدف إلى العودة إلى الديمقراطية ونرفض أي اعتداء على سيادتنا"، وتابع "أي اعتداء عسكري ضدنا لن يمر دون محاسبة، وسنتصدى لأي حرب تُشن علينا".