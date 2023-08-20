الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سر إضاءة برج القاهرة باللون الأزرق أمس (صورة)

برج القاهرة باللون
برج القاهرة باللون الأزرق

ألوان زرقاء اكتسى بها برج القاهرة في الليلة الماضية، وسط تساؤلات حول سبب اكتساء النصب التذكاري الشهير بهذا اللون في تلك الليلة.

المَعلَم الأيقوني المُعاصر، الذي جرى تشييده بين عامي 1956 إلى 1961، بارتفاع 187 مترًا عن سطح الأرض بشكله الإسطواني، وشيده المهندس المصري نعوم شبيب، ويُعتبر من أهم معالم العاصمة، ويشهد إقبالًا كبيرًا من المصريين والأجانب لمشاهدة القاهرة من أعلى نقطة.

لم يعُد البرج لمُجرد الزيارة فقط ومشاهدة جمال العاصمة من أعلى، لكنه أصبح وسيلة للاحتفالات والدعاية أيضًا، حيث يجري إضاءته ووضع عبارات عليه عن طريق أضواء الليزر، ليُحيي مناسبات وذكريات واحتفالات يعيشها المصريون.

في السنوات الأخيرة جرى إدخال جانب اقتصادي جديد من خلال وضع الدعاية على البرج بالأضواء ليلًا، ليُحقق عوائد بأساليب جديدة، كان من بينها الألوان الزرقاء التي شهدها الليلة.

بحسب مصدر داخل برج القاهرة، فإن الألوان الزرقاء التي أضاءت البرج هذه الليلة، كانت جزءًا من دعاية لإحدى الشركات، إلى جانب عبارات أخرى جرى كتابتها على البرج في هذا الاحتفال.

يتكون برج القاهرة من 16 طابقًا، ويبلغ طوله نحو 4 أضعاف الهرم الأكبر بالجيزة والذي يبلغ 43 مترًا، أما برج القاهرة فطوله 187 مترًا، وجرى تأسيسه على قاعدة من الجرانيت الأسواني.

برج القاهرة النصب التذكاري نعوم شبيب القاهرة الجرانيت الأسواني

الأكثر قراءة

وزير التموين: احتياطي السكر يكفي حتى أبريل

بسبب خلافات أسرية.. شاب يقتل شقيقه فى البحيرة

الأمن يكثف تحرياته لكشف ملابسات مقتل شخص بطلق ناري في العجوزة

خنقها بإيشارب حتى الموت.. حبس قاتل زوجته فى الجيزة

لا خسائر بشرية.. السيطرة على حريق شب بمنزل بمركز إهناسيا ببنى سويف

بسبب نهره على سلوكه السيئ.. ضبط شاب قتل عمته في كفر البطيخ بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة