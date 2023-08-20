سر إضاءة برج القاهرة باللون الأزرق أمس (صورة)

ألوان زرقاء اكتسى بها برج القاهرة في الليلة الماضية، وسط تساؤلات حول سبب اكتساء النصب التذكاري الشهير بهذا اللون في تلك الليلة.

المَعلَم الأيقوني المُعاصر، الذي جرى تشييده بين عامي 1956 إلى 1961، بارتفاع 187 مترًا عن سطح الأرض بشكله الإسطواني، وشيده المهندس المصري نعوم شبيب، ويُعتبر من أهم معالم العاصمة، ويشهد إقبالًا كبيرًا من المصريين والأجانب لمشاهدة القاهرة من أعلى نقطة.

لم يعُد البرج لمُجرد الزيارة فقط ومشاهدة جمال العاصمة من أعلى، لكنه أصبح وسيلة للاحتفالات والدعاية أيضًا، حيث يجري إضاءته ووضع عبارات عليه عن طريق أضواء الليزر، ليُحيي مناسبات وذكريات واحتفالات يعيشها المصريون.

في السنوات الأخيرة جرى إدخال جانب اقتصادي جديد من خلال وضع الدعاية على البرج بالأضواء ليلًا، ليُحقق عوائد بأساليب جديدة، كان من بينها الألوان الزرقاء التي شهدها الليلة.

بحسب مصدر داخل برج القاهرة، فإن الألوان الزرقاء التي أضاءت البرج هذه الليلة، كانت جزءًا من دعاية لإحدى الشركات، إلى جانب عبارات أخرى جرى كتابتها على البرج في هذا الاحتفال.

يتكون برج القاهرة من 16 طابقًا، ويبلغ طوله نحو 4 أضعاف الهرم الأكبر بالجيزة والذي يبلغ 43 مترًا، أما برج القاهرة فطوله 187 مترًا، وجرى تأسيسه على قاعدة من الجرانيت الأسواني.