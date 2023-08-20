الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيلد: ريال مدريد يجهز عرضه لضم مبابي هذا الصيف

مبابي
مبابي

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الأحد، أن ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرضه من أجل ضم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال تقرير الصحيفة، إن ريال مدريد يجهّز عرضه من أجل ضم كيليان مبابي هذا الصيف.

وأوضح التقرير، أن النادي الملكي قرر عدم الانتظار حتى الصيف القادم وسيقوم بتقديم عرضه في آخر أيام سوق الانتقالات وعلى الأرجح سيتم ذلك يوم 29 أو 30 أغسطس الحالي وسيكون قيمته 120 مليون يورو.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، على رأسها نادي ريال مدريد الإسباني.

ورفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان؛ نظرًا لرغبته في الرحيل هذا الصيف أو الانتظار حتى نهاية عقده في يونيو 2024، وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر.

وعاد مبابي للمشاركة مع باريس في المباريات بعد إيقافه واستبعاده من المعسكر التحضيري للموسم، وسجل هدف في تعادل فريقه أمس أمام تولوز.

ريال مدريد مبابي كيليان مبابي باريس سان جيرمان سان جيرمان

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