حملات مكثفة لرفع الإشغالات والمخالفات بحي السيدة زينب

وجَّهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب، بتكثيف حملات رفع إشغالات المحلات التجارية والكافيهات والباعة الجائلين، وإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية من خلال إزالة كل ما يعوق السير.

وفي استجابة فورية، شنَّت الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام أبو المكارم، رئيس الحي، وبالتنسيق مع جمال حسين، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، حملة مكبرة بمشاركة المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات والاشغالات.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الكافيهات والباعة الجائلين والمحلات وعدد من الشوادر المخالفة بنطاق الحي والتي شملت شوارع بورسعيد وابو الريش ومنطقة السلسلة، حيث تم مصادرة عدد من المضبوطات منها شيش وكراسي ومقاعد وإيداعها بمخزن الحي، إلى جانب تكثيف حملات النظافة بمواقع الحملة وإزالة التعديات.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على التواجد الميداني المستمر لفرق عمل المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وفرق الإشغالات أولًا بأول لرصد المخالفات ولإزالة الإشغالات على مدار اليوم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط وإزالة المخالفة في مهدها وتحقيق الوجه الحضارية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية، تبذل قصاري جهدها للحد من المخالفات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة، وإعادة الانضباط للشارع للظهور بالمظهر الحضاري اللائق تماشيًا مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة المستمرة للأحياء.

كما شددت نائب محافظ القاهرة، على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية وأجهزتها التنفيذية بالمتابعة المستمرة لرصد أية مخالفات والتصدي لكل محاولات خرق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاءت الأعمال تنفيذًا لتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، باستمرار الحملات والتواجد الميداني المستمر بجميع شوارع المنطقة الجنوبية من قِبَل جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية واستنفار الأجهزة التنفيذية لرفع كفاءة وتحقيق الانضباط بجميع الشوارع والميادين طبقًا لتوجيهات اللواء محافظ القاهرة.

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