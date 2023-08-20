الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس أمناء الحوار الوطني يحدد آلية الرقابة على أعمال الحركة التعاونية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

حدد مجلس أمناء الحوار الوطني آلية الرقابة على أعمال الحركة التعاونية، وذلك في مقترحه بشأن مشروع قانون التعاون الموحد، وتم تقديمه إلى رئيس الجمهورية.

ووفقا للمقترح، تتولى الاتحادات التعاونية النوعية، كل منها فى مجل تشاطه، مراجعة حسابات وميزانيات الوحدات التعاونية التابعة لها، ويتولى الإتحاد العام للتعاونيات مراجعة حسابات الإتحادات التعاونية النوعية.

ويتولى الجهاز المركزى للمحاسيات مراجعة حسابات الإتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية النوعية والمشتركة والاتحادات الاقليمية والجمعيات العامه والاتحادية دون مقابل.

فيما يصدر بقرار من الجممة العومية للإتحاد العام للتعاونيات ميثاق شرف تعاونى تلتزم بأحكامه قبادات الحركة التعاونية فى جميع مستويات البنيان التعاونى بالدولة ، يتضمن بيان واجبات أعضاء مجالس إدارة الوحدات التعاونية والأعمال المحظوره عليهم والمخالفات التى ينهى الميثاق عن إتيانها. 
وتقوم على تطبيق الميثاق لجنة قيم ثلاثيه تشكل يرئاسة مستشار ينتدب من إحدى الهيئات التضاتية وعضوية ممثل للجهة الادارية وممثل للإتحاد التعاونى النوعى بالنسبة لكل فرع نشاط تعاونى ولا يجوز وقف تنفيذ قرار مجلس إدارة الوحدة التعاونية أو الجمعة العمومية لها أو إلغاء هذا القرار أو إسذاط العضوية عن عضو مجلس الادارة إلا بقرار مسبب من هذه اللجنة.

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