رواية "صاحب العمر القصير" على طاولة ورشة الزيتون الأدبية.. غدا

رواية "صاحب العمر القصير"، محور أمسية جديدة من أمسيات طاولة ورشة الزيتون الأدبية، والتي تعقد في السابعة من مساء الإثنين.

تحل الكاتبة نهلة عبد السلام، في ضيافة ورشة الزيتون، لمناقشة روايتها "صاحب العمر القصير"، والصادرة مطلع العام الجاري عن دار ميتابوك للنشر، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويتناول رواية "صاحب العمر القصير"، للكاتبة نهلة عبد السلام، بالنقاش والنقد والتحليل، كلا من: الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، القاص أحمد حلمي، الروائي الدكتور محمد إبراهيم طه، الكاتب أسامة ريان، ويدير الأمسية الكاتب سامح وهيب.

والكاتبة الشابة نهلة عبد السلام، سبق وصدر لها العديد من الإبداعات، نذكر من بينها، رواية “بعد التخلي”، والصادرة عن سلسلة إبداعات قصصية والتي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ رواية “كنا يوما” والصادرة عن دار المثقف للنشر عام 2022 ــ رواية “عين عابد”، والصادرة عن دار الفؤاد للنشر ــ رواية “سبقها إليه” والصادرة عن دار الدار للنشر عام 2019 .

ومما جاء في رواية "صاحب العمر القصير"، للكاتبة نهلة عبد السلام نقرأ: "شهاب" لم يشترك معنا أبدا في تطاولنا وهو يؤكد علي نظريته بشأن أننا ولدنا "نوتي"، أو "أدب يوك"، وهو تعبير التصق بلسان أمي منذ تابعت مسلسل "الحرملك"، والقديرة زوزو نبيل، التي جسدت دور "أنا نازك" ذات الأصل التركي، ناهيك عن اللوحات التي تحمل توقيعاتنا شخصيا، فكل ما نرسمه ونتقدم به إلي مسابقة في المدرسة ، سواء ربحنا أو خسرنا يشده أبي إلي إطار خشبي مصمت ومذهب، ثم يرفعه إلي الحائط، فوحدهم الآباء من يؤمنون بموهبة أبنائهم، وإن كفر بها العالم أجمع، لن أنسي اعتزاز أبي بجرائمنا الفنية، كما لو أنها فاقت إبداعات بيكاسو أو مايكل أنجلو.