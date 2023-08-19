السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئولون أوكرانيون: مقتل 7 بينهم فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات

اوكرانيا
اوكرانيا

قال مسئولون أوكرانيون إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا بينهم فتاة تبلغ من العمر ست سنوات، وأصيب 90 آخرون بعد أن أصابت ضربة صاروخية روسية ميدانًا بوسط مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا.

ضرب إضراب يوم السبت- في مدينة قريبة من الحدود الروسية وبعيدًا عن الخطوط الأمامية- مسرحًا وجامعة.

وقال وزير الشئون الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن الفتاة التي قتلت توفيت متأثرة بجروحها في المستشفى.

وأضاف: "والدتها في حالة خطيرة، وقدم ضباط الشرطة الإسعافات الأولية للفتاة. ولسوء الحظ، لم يتمكن الأطباء من إنقاذها عند وصولها إلى المستشفى بسبب نزيف شديد في الدم".

وأشار كليمنكو إلى أن الإضراب وقع بينما كان الناس يغادرون الكنيسة مع "سلال من التفاح المبارك"، السبت هو عطلة رئيسية في التقويم الأرثوذكسي: لعيد التجلي، يتم تكريس التفاح.

أوكرانيا مقتل روسيا أخبار الحرب الروسية الحرب الأوكرانية

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