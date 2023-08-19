زيلينسكى يعلن بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات السويدية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه اتفق مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، العمل على الإنتاج المشترك للمركبات المدرعة CV-90s في أوكرانيا.

كما أعلن زيلينسكي عبر منصة "إكس"، عن بدء تدريبات الطيارين الأوكرانيين على قيادة المقاتلات السويدية من طراز "جريبن".

وأكد: "نحن نستعد لنقل حزمة المساعدة الأمنية الثالثة عشرة الجديدة"، مضيفًا: "انضمت السويد إلى صيغة السلام، وبشكل أكثر تحديدًا البنود المتعلقة باستعادة الأمان النووي والعدالة وحماية البيئة وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية".

وأضاف: "ستكون أوكرانيا مستعدة لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام. ولدينا دعم السويد في طريقنا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن مناقشة الوثيقة الثنائية الخاصة بالضمانات الأمنية عقب إعلان مجموعة السبع الشهر الماضي.

وشدد الرئيس الأوكراني على استعداد السويد لتوفير أنظمة ضخ المياه المتقدمة لاستعادة إمدادات المياه بعد العمل الإرهابي الروسي في محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ولفت إلى أن السويد ستشارك بنشاط في تعافي أوكرانيا، بما في ذلك مشاركة رأس المال الخاص.

وأردف: "تعتمد أوكرانيا على السويد والمناطق والشركات السويدية التي تتولى رعاية المناطق والمجالات الأوكرانية التي تتطلب التعافي بعد الضربات الروسية".

وعبر في الختام عن امتنانه للسويد لدعمها الثابت والمتواصل، وقال "معًا، نحمي الحياة والحرية وقيمنا المشتركة".