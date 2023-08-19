السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: المُلحد لا يستطيع التحرر من العقيدة وإن كانت خاطئة

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العقيدة ضرورة نفسية كالماء والهواء إذا لم توجد اخترعت، كما قال العلماء.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون أفكار أو مبادئ يصدقها ويعمل بها، والذين يزعمون أنهم تحرروا من العقائد وتخلصوا منها مخطئون، لأنهم يزعمون ذلك في الظاهر فقط أما في الباطن فتكذيبهم لعقائد الناس هو عقيدة.

وتابع أن الملحد لو لديه يقين أن الدين غير موجود وأن الله غير موجود "حاشا لله"، وأنه لا قيمة لهذه المعلومات الدينية فهذا في حد ذاته معتقد حتى وإن كان خاطئًا، مؤكدًا أن الملحد لم يستطع أن يتحرر من العقيدة لأنه كفره بها عقيدة خاطئة لأن أي إنسان يجب أن يعتقد شيء كوجود الله، أو عدمه وهذا خطأ، فالعقيدة احتياج إنساني.

خالد الجندي الملحد العقيدة يتحرر كفرت عقيدة خاطئة مبادئ

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