السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

136 محضرًا متنوعًا فى حملات تفتيشية بالغربية

حملات تموين
حملات تموين

أشاد محافظ الغربية، بنتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 159 عبوة عصير، و386 عبوة مياه غازية، بالإضافة إلى 280 عبوة مقرمشات، 3 تانك و58 برميل مخلل مختلفة الأصناف غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب 22300 عبوة كاتشب، 39 عبوة عسل أسود، و107 كراتين خل يشتبه في صلاحيتهم 3100 كيلو و250 سلعة غذائية أخرى منتهية الصلاحية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية، أنه وعلى الفور، تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

من جهته، شدد محافظ الغربية، على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

136 محضر متنوع عن حملات بالمحلة والسنطة وكفر الزيات وطنطا السلع والمواد الغذائية الرقابة على الأسواق الرقابة التموينية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمبادرة حياة كريمة برميل مخلل هيئة سلامة الغذاء غير صالحة للأستخدام الآدمي

الأكثر قراءة

طُرد من القرية بسبب أخلاقه السيئة فعاد بمنشورات يخوض فيها بأعراض نسائها

"رصاص حى ومطاردة فى الشارع".. مقتل مقاول فى شوارع الحى الراقى بالأهرام

"الدستور" تنشر صورة قاتل طليقته فى الشارع بالفيوم لحظة القبض عليه

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ويفتتح أهدافه فى الدورى الإنجليزى

مصرع وإصابة 11 إثر انقلاب ميكروباص بطريق مطروح- السلوم

مصدر أمنى ينفى انتشار الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل