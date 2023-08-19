136 محضرًا متنوعًا فى حملات تفتيشية بالغربية

أشاد محافظ الغربية، بنتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 159 عبوة عصير، و386 عبوة مياه غازية، بالإضافة إلى 280 عبوة مقرمشات، 3 تانك و58 برميل مخلل مختلفة الأصناف غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب 22300 عبوة كاتشب، 39 عبوة عسل أسود، و107 كراتين خل يشتبه في صلاحيتهم 3100 كيلو و250 سلعة غذائية أخرى منتهية الصلاحية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية، أنه وعلى الفور، تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

من جهته، شدد محافظ الغربية، على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.