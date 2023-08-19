السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس 4 أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

البداية عندما تلقى المقدم عبد الحليم الجيار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتضرره من جيرانه لقيامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزلهم مما يؤثر على سلامة المنزل؛ على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وتم ضبط مالك المنزل و3 آخرين وأدوات الحفر وجرى اقتيادهم إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية التنقيب عن الآثار النيابة العامة بجنوب الجيزة جنوب الجيزة

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