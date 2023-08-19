آخرها حفل أنغام.. مهرجان العلمين يبهر العالم

تصدر مهرجان العلمين ترند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” بعد أن أبهر العالم بالحفلات الغنائية التي شارك فيها العديد من النجوم لإحياء الحفلات الغنائية بالمهرجان.

وشهدت مدينة العلمين الجديدة خلال الأيام الماضية العديد من الحفلات الغنائية وكان آخرها حفلة الجمعة للفنانة أنغام التي أشعلت المهرجان بتألقها وصوتها الجميل.

أبرز النجوم المشاركين في مهرجان العلمين

قدم الثنائي الفنان بهاء سلطان وكارول سماحة حفلتهما بمهرجان العلمين ليحقق نجاحًا كبيرًا، حيث استمرت الحفلة لمدة 3 ساعات تقريبًا بمدينة العلمين الجديدة.

ومن ضمن الحفلات حفلة الفنان تامر حسني التي حققت نجاحاً ساحقا منذ الإعلان عن موعد الحفل، واستطاع تامر حسني تصدر الترند، ليقوم بإبهار الجمهور الذي توافد بالآلاف لحضور الحفلة.

كما استطاع الفنان الكبير مدحت صالح إبهار الملايين من الجماهير أثناء حفلته في مهرجان العلمين، وقدَّم خلال الحفلة باقة من أنجح أغانيه التي قدمها خلال مشواه الفني.

ويعمل مهرجان العلمين على استهداف كافة الأنشطة التي يعشقها الكبار والصغار في جميع المجالات، سواء الرياضية أو الفنون والثقافة، وأيضاً لتشغيل حركة السياحة وجذب الأجانب من كل دول عالم للمشاركة في هذا الحدث العظيم، لتكون مدينة العلمين واجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية والتنمية المستدامة.

حفلة المطربة أنغام في مهرجان العلمين

ومن ضمن الحفلات التي تصدرت محركات الإنترنت هى حفلة المطربة أنغام، أمس الجمعة، التي لاقت ونالت اهتمام رواد السوشيال من كل مكان لتصبح الحفلة حديث العلمين الجديدة بسبب تألقها وتفاعلها الكبير مع الجماهير ومن أبرز الأغاني التي غنتها في حفلة العلمين: "مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك".

وانطلق مهرجان العلمين الجديدة 13 يوليو 2023، ليشارك عدد كبير من الفنانين في إحياء الحفلات الغنائية في مهرجان العلمين الجديدة، وشملت أيضا حفلات للفنان الكبير محمد منير، وأحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم، ورضا البحراوي، وكارول سماحة وبهاء سلطان وتامر عاشور ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم، وأيضاً إقامة الحفلات المختلفة لفرق الفنون الشعبية، مثل فرق الحرية الإسكندرية، وسوهاج والنوبة، والنيل للفنون الشعبية، التي تشهد تفاعلا كبيرا على مسرح الشارع والممشى السياحى بالمدينة.