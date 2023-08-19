السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش ترفيق مجمع الصناعات الزراعية بالبدارى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال ترفيق مجمع الصناعات الزراعية بالكوم الأحمر بمركز البدارى التى سيتم ترفيقها بمبلغ 100 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بعد موافقة وزارة التخطيط، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة للمحافظة.

يأتي ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على توفير البنية الأساسية في المناطق الصناعية وتقديم التيسيرات الإجرائية في التعامل مع المستثمر وإقامة المشروعات الانتاجية الجديدة.

 جاء ذلك خلال لقائه المهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض الإجراءات التنفيذية لمراحل العمل فى ترفيق منطقة الكوم الأحمر لإقامة مجمع صناعات زراعية بالبداري، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 100 مليون جنيه، وذلك لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التى تتميز بها مراكز المحافظة، مثل الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية.
وأعلن محافظ أسيوط تقديمه كافة سبل الدعم للبدء فى تنفيذ المشروع وترفيق المنطقة لجذب استثمارات جديدة لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030، خاصة أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار، وفقاً للإمكانات المتاحة والقانون المنظم لذلك، وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الإنتاج والصناعة المحلية، ويسهم في دفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أهمية توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
يذكر أن المحافظة تمتلك 8 مناطق صناعية، بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، ودشلوط بديروط)، وأخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

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استثمارات جديدة استراتيجيه مصر إقامة المشروعات الإجراءات التنفيذية البنية الاساسية التنسيق مع الجهات المعنية التنمية الشاملة والمستدامة الخطة الأستثمارية للمحافظة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصناعة المحلية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المناطق الصناعية المشروعات الانتاجية

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