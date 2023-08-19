السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالغربية.. اليوم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2022 / 2023 في يومها الأول، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من الشهر ذاته، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

واطمأن وكيل الوزارة، على حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي 3201 طالبًا بالثانوية العامة، امتحانات الدور الثاني في 12 لجنة على مستوى المحافظة، ويؤدي منهم اليوم 280 طالبًا امتحان اللغة العربية، و146 طالبًا امتحان التربية الدينية.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

وسار الامتحان في جميع اللجان دون وجود أي صعوبات أو شكاوى من الامتحانات، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

شكاوى امتحانات الثانوية العامة اليوم بالغربية

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