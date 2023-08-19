النيابة تحيل مندوب مبيعات يروج المخدرات بحلوان لـ"الجنايات"

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، بإحالة المتهم بترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين، إلى محكمة الجنايات بتهمة ترويج المواد المخدرة.

البداية كانت أثناء تفقد قوة من الشرطة بمنطقة عرب الوالدة دائرة القسم، اشتبه في «أحمد.غ»، 26 سنة، مندوب شحن ومقيم شارع السكة الحديد، وبتفتيشه عثر معه على كمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وأقر المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي متحصلات بيع لتجارته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر نيابة حلوان الجزئية لبدء التحقيقات.