السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل مندوب مبيعات يروج المخدرات بحلوان لـ"الجنايات"

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، بإحالة المتهم بترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين، إلى محكمة الجنايات بتهمة ترويج المواد المخدرة.

البداية كانت أثناء تفقد قوة من الشرطة بمنطقة عرب الوالدة دائرة القسم، اشتبه في «أحمد.غ»، 26 سنة، مندوب شحن ومقيم شارع السكة الحديد، وبتفتيشه عثر معه على كمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وأقر المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي متحصلات بيع لتجارته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر نيابة حلوان الجزئية لبدء التحقيقات.

نيابة حلوان الجزئية مخدر الهيروين إحالة المواد المخدرة محكمة الجنايات

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