السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثانى يطير إلى المجر للمشاركة فى عيدها القومى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست، بدعوة رسمية من حكومتها، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

كان في استقبال البابا تواضروس بمطار القاهرة الدولي مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وقيادات المطار.

ومن المنتظر أن يعقد البابا خلال الزيارة، لقاءات مع كبار المسئولين هناك، وقيادات الكنيسة الكاثوليكية.

ويحصل قداسته خلال الزيارة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، والتي سبقت ومنحت الدرجة ذاتها للمتنيح البابا شنودة الثالث عام ٢٠١١ ، وهي الدرجة التى يتم منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.

يرافق قداسة البابا أثناء الزيارة وفد يتكون من الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، وتماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات. 

وينضم إلى الوفد في بودابست الأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.

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