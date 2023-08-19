اليوم.. الهلال يواجه الفيحاء والاتحاد يستضيف الطائى فى الدورى السعودى

يستقبل فريق الهلال، ضيفه الفيحاء، في التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وكان الهلال قد استهل مشواره في المسابقة، بالفوز على أبها، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى، لذا يطمح «الزعيم» لتحقيق الفوز الثاني تواليًا من أجل الدخول مبكرًا في دائرة المنافسة على لقب الدوري لهذا الموسم. في حين، استهل الفيحاء، مسيرته بالفوز على ضيفه الخليج، بالنتيجة ذاتها.

وسيعول الفريق الهلالي، بقيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس، على جهود وقدرات كل من الثنائي البرازيلي ميشايل ومالكوم، والمهاجم عبدالله الحمدان، والجناح الأيسر سالم الدوسري، بالإضافة إلى ثنائي خط الوسط، البرتغالي روبين نيفيز والصربي سيرج سافيتش.

بينما قد يتأجل ظهور البرازيلي نيمار والحارس المغربي ياسين بونو للمباراة المقبلة، بعد وصولهما يوم أمس الجمعة إلى الرياض.

وعلى جانب آخر، يلتقي فريق الاتحاد، ضيفه الطائي، في التاسعة مساء، في المباراة التي ستقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن الجولة ذاتها.

وكان اتحاد جدة، قد بدأ مشواره في البطولة، بالفوز على مضيفه الرائد، بثلاثية نظيفة، بينما فاز الطائي على ضيفه ضمك، بهدف نظيف.

وسيعتمد الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، على جهود الفرنسي كريم بنزيمة، والبرازيلي رومارينيو، ومواطنه إيجور كورنادو، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، إلى جانب ثنائي الوسط، الفرنسي نوجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو.