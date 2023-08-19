ارتفاع النفط بنسبة 1% فى الولايات المتحدة وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج الأمريكى

كشف تقرير دولي عن ارتفاع النفط بنسبة 1٪ في الولايات المتحدة وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج الأمريكي وزيادة مخاطر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز الأمريكية.

أكد التقرير ارتفاع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 86 سنتًا ، أو 1.1٪ ، لتبلغ عند التسوية 81.25 دولارًا للبرميل ، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتًا ، أو 0.8٪ ، لتبلغ عند التسوية 84.80 دولارًا للبرميل.

وايصا ارتفع كلا الخامين القياسيين بعد أن أظهرت بيانات الصناعة أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي ، انخفض للأسبوع السادس على التوالي. قد يؤدي التراجع في الإنتاج الأمريكي إلى تفاقم شح العرض المتوقع خلال بقية هذا العام.

وساعدت هذه المخاوف ، التي حفزتها تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، على ارتفاع أسعار النفط لمدة سبعة أسابيع متتالية منذ يونيو النلضي، وارتفع خام برنت بنحو 18٪ ، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 20٪ خلال الأسابيع السبعة المنتهية في 11 أغسطس الجاري.

مع ذلك ، انخفضت أسعار النفط هذا الأسبوع بنحو 2٪ عن الأسبوع الماضي ، حيث أدت الأزمة العقارية المتفاقمة في الصين إلى زيادة المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء للبلاد وتقليل رغبة المستثمرين في المخاطرة في الأسواق.

وقال روب هاوورث ، كبير مديري المحفظة في يو إس بانك أسيت مانجمنت ، إن مخاوف المستثمرين لا تزال مركزة على التوتر بين تباطؤ النمو العالمي والإمدادات العالمية التي لا تزال شحيحة.

وقال هاورث: “من المرجح أن تظل الأسعار مقيدة بالنطاق في الوقت الحالي مضيفًا أن الطلب موضع تساؤل بالنسبة للمستثمرين القلقين من البيانات الضعيفة من الصين”.

ويتزايد القلق أيضًا من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم ينته من رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم. يمكن أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إعاقة النمو الاقتصادي وبالتالي تقليل الطلب الإجمالي على النفط.

وقال جاي هاتفيلد ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراستراكتشر كابيتال مانجمنت ، إن معايير النفط تراجعت أكثر بسبب ضعف الطلب الموسمي مع اقتراب الخريف.

وقال هاتفيلد إنه يتوقع أن يصمد الطلب في الصين على الرغم من تباطؤ اقتصادها وتوقع أن يتم تداول أسعار النفط بين 75 و 90 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة.