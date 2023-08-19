السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية السبت 19 أغسطس 2023

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro"، حظك اليوم السبت 19 أغسطس 2023، لمواليد الأبراج المائية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج السرطان: 

يوم مليء بالإثارة والمفاجآت ينتظرك. قد تحصل على فرصة لزيادة دخلك أو تحسين وضعك المالي، صحتك في حالة جيدة وتشعر بالنشاط والحيوية.

 

على الصعيد المهني، قد تتلقى إشادة أو تقدير من رئيسك أو زملائك، وعلى الصعيد العاطفي، قد تجد نفسك محط اهتمام الشريك وتستمتع بأوقات رومانسية. 

 

قد تقوم برحلة قصيرة أو نزهة مع الأصدقاء أو الأقارب، وقد تحصل على فرصة لشراء أو بيع عقار أو ممتلكات، فعلى الصعيد الأكاديمي، قد تحقق نجاحًا أو تقدمًا في دراستك أو اختبارك.

 

برج العقرب: 

يوم مهم وحاسم ينتظرك، وقد تضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة أو مصيرية في مجالات مختلفة من حياتك، عليك أن تكون حذرًا ومتأنيًا في التعامل مع المال والأعمال. 

 

صحتك تحتاج إلى اهتمام ورعاية أكثر، على الصعيد المهني، قد تواجه بعض التحديات أو المشاكل مع رئيسك أو زملائك، وعلى الصعيد العاطفي، قد تشهد بعض التغيرات أو التطورات في علاقتك مع الشريك. 

 

قد تستفيد من نصيحة أو دعم شخص مقرب منك، قد تجد صعوبة في التركيز أو التفوق في دراستك أو اختبارك، وقد تشغل بالك بشأن استمرار العلاقة العاطفية.

 

برج الحوت: 

يوم مفعم بالإبداع والإلهام ينتظرك، تظهر مواهبك وقدراتك في مجالات فنية أو ثقافية، دخلك مستقر ومرضي وصحتك في حالة ممتازة وتشعر بالسعادة والرضا. 

 

على الصعيد المهني، قد تحصل على فرصة للتعاون أو الشراكة مع شخص ما في مشروع مهم أو مثير، وعلى الصعيد العاطفي قد تعيش لحظات جميلة وساحرة مع الشريك، وقد تقوم بزيارة أو استقبال شخص عزيز عليك، وقد تتلقى خبرًا سارًا أو هدية ثمينة.

 

 

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