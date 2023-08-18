الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المطرب هاني شاكر يطرح أحدث أغنياته "مروق" على يوتيوب

هاني شاكر
هاني شاكر

طرح الفنان هاني شاكر أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان “مروق” عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

 

واستخدم في الفيديو كليب الخاص بها تقنية الذكاء الاصطناعي “AI”، من خلال تسليط الضوء على حكايات المصيف والبحر مثل التجمع مع الأصدقاء أو العائلة، والجلوس على الرمال وترك كل ما قد يُعكر صفو الحياة وراء الظهر.

من جهة أخرى، يحيي النجم هانى شاكر والفنانة نادية مصطفى حفلًا غنائيًا خلال فعاليات مسرح محكى القلعة بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري ومن المقرر أن يقدما باقة مميزة من أغانيهما التي اشتهرا بها خلال مشوارهما الغنائي.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته 31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار.

الشي الشيخ الرس الدين الذكاء الاصطناعي الرسم

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