الباز: المستهلك شريك أساسى فى حل أزمة السجائر

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه تم فضح عدد كبير من محتكري السجائر، وضبط كميات ضخمة من السجائر محجوبة عن المستهلك.

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن حجب السجائر فيه إضرار بالبلد وعبث بأمنها القومي، من خلال استغلال سلعة متوفرة، لكن التجار يحجبونها، للتحكم في سعرها، مما يترتب عليه آثار اجتماعية سيئة.

وأردف الباز، أن الشركة الشرقية للدخان تقوم بزيادة الإنتاج، والجهات الرقابية تضبط الكميات المحجوبة لدى التجار المحتكرين، وباقي جزء على المستهلك، فالشعب مشارك طول الوقت في صنع الأزمة، ولابد أن يشارك في حلها، وضبط الاستهلاك يساهم بشكل كبير في حل المشكلة، لا يجعل التجار يتحكمون في المستهلك.