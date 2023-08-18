إعلامي سعودية يفجر مفاجأة مدوية حول مصير أحمد سيد زيزو

فجر إعلامي سعودي، مفاجأة مدوية بشأن مصير أحمد سيد زيزو، من الاستمرار مع نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وكتب الإعلامي تركي الغامدي، عبر صفحته على موقع "إكس": "إدارة الزمالك منفتحة على فكرة بيع عقد اللاعب ولديها استعداد للتخلي عنه، رغم نفيها ذلك إعلاميًا أكثر من مرة، لكن الاختلاف حتى الآن حول الأمور المالية".

وأضاف الغامدي:" رغبة زيزو هي الانتقال إلى الشباب، ومستعد أن يتنازل عن بعض مستحقاته المتأخرة لدى الفارس الأبيض مقابل ذلك".

اخر مستجدات النجم "زيزو":

إدارة #الزمالك منفتحة على فكرة بيع عقد اللاعب ولديها استعداد للتخلي عنه رغم نفيها ذلك اعلاميًا اكثر من مرة.. لكن الاختلاف حتى الآن حول الأمور (المالية).. رغبة زيزو هي الانتقال إلى #الشباب ومستعد أن يتنازل عن بعض مستحقاته المتأخرة مقابل ذلك pic.twitter.com/A5Fu44zW3F — تركي الغامدي (@Tu_Alghamdi) August 18, 2023

وأشارت تقارير صحفية، إلى تقديم نادي الشباب السعودي، عرضا رسميا لنادي الزمالك، من أجل الحصول على خدمات الجناح الدولي أحمد سيد زيزو.

وفي السياق ذاته، أكد مسئولو الزمالك، خلال الساعات الماضية، أن ما تردد بشأن توقيع زيزو على عقود انضمامه إلى الشباب السعودي غير صحيح.

وأضاف:" أن والد زيزو حضر إلى النادي وطلب رحيل نجله عن الزمالك، ولكن كان الرد واضحًا بتمسك إدارة النادي الأبيض بخدمات زيزو، ورفض عرض الشباب السعودي".

ولا تنوي إدارة نادي الزمالك التفريط في خدمات أحمد سيد زيزو، على الأقل في الموسم الجديد 2023/ 2024، نظرًا لأهميته في التشكيل الأساسي للفريق، على أن يتم إعادة تقييم مصير اللاعب في صيف 2024 المقبل.