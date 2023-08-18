"لوغاريتم".. يسلط الضوء على أذكى شاب مصري في كوريا الجنوبية

سلط برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، علي عمرو برهومة رئيس القطاع المالي لمرسيدس بنز في كوريا الجنوبية.

وقال فايق: "الشاب المصري الذي يبلغ عمره 40 سنة وقدر يوفر علي شركة مرسيدس في كوريا 100 مليون دولار، مرسيدس بينز في كوريا الجنوبية واحد من أكبر فروع الشركة على مستوى العالم، المصري عمرو برهومة رئيس القطاع المالي لمرسيدس بنز في كوريا الجنوبية".

وأضاف:"يدير السياسة المالية للشركة بفريق أغلبهم كوريين، القائد هو من يجعل الأخرين يثقون به، أما القائد المميز هو من يجعل الآخرين يثقون بأنفسهم والجملة دي بتلخص حياة عمر برهومة، وهو من أذكى الشخصيات التي قابلها البرنامج في كوريا".

وتابع: "عمرو برهومة قعد يذاكر البرنامج بتاعنا وشافه كله بكل تفاصيله وقبل اللقاء بيومين عمل بروفة لشكله قدام الكاميرا وسجل فيديوهات لنفسه في التعامل مع البرنامج، ومهتم بالتفاصيل".