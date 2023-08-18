4 لجان مجهزة لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى الوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على إنهاء الإستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة 2022_2023م والتى تنطلق غدا السبت 19 أغسطس.

وأضاف أنه تم تجهيز 4 لجان لاستقبال الطلاب والمقرر عقد الامتحانات بها بالإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد، إلى التواصل اللحظى مع جميع الإدارات بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى .