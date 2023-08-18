الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 لجان مجهزة لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى الوادى الجديد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على إنهاء الإستعداد والتجهيز  لإجراء امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة  2022_2023م والتى تنطلق غدا السبت 19 أغسطس.

وأضاف أنه تم تجهيز 4 لجان لاستقبال الطلاب والمقرر عقد الامتحانات بها بالإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد، إلى التواصل اللحظى مع جميع الإدارات بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى .

وكيل التعليم بالوادى الجديد الإستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات محافظ الوادي الجديد امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة تجهيز 4 لجان توفير كافة الإحتياجات

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