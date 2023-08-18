الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيبا يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه، لمواجهة ألميريا، ضمن المنافسات الثانية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني، فتُقام غدًا السبت، على ملعب ألعاب البحر المتوسط،  في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني

أما عن قائمة ريال مدريد لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني، فشهدت التواجد الأول للوافد الجديد، حارس المرمى كيبا أريزابالاجا، فيما غاب البلجيكي تيبو كورتوا، البرازيلي إيدير ميليتاو بعد إصابتهما بتمزق في الرباط الصليبي، إضافة للمصابين الفرنسي فيرلاند ميندي، التركي أردا جولر، وداني سيبايوس.

ويدعم ريال مدريد لمواجهة ألميريا، البرازيلي فينيسيوس جونيور، إضافة للوافدين الجدد فران جارسيا، الإنجليزي جود بيلينجهام، والمهاجم خوسيلو ماتو، إضافة للعائد من الإعارة مع ميلان الإيطالي، براهيم دياز.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - فران جونزاليس

خط الدفاع: داني كارفاخال -  ديفيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريازولا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجر

خط الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - نيكو باز

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - خوسيلو ماتو - براهيم دياز

وكان ريال مدريد قد استهل مشواره في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني، بالفوز خارج الديار على أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة.

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