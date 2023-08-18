الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدير التنفيذى للاتحاد العربى للجودو: المشاركون بالبطولة العربية انبهروا بالعلمين

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو في العلمين

أشاد ماهر الصيرفي، المدير التنفيذي للاتحاد العربي للجودو، بتنظيم البطولة العربية للجودو في مدينة العلمين الجديدة، وذلك على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال، خلال تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز": "الجميع انبهر بمدينة العلمين الجديدة، ودائما مصر تبهرنا بالتنظيمات للبطولات المختلفة، ولكن كانت في القاهرة، إلا أن هذه المرة جاءت في العلمين الجديدة التي أبهرت الجميع".

من جانبه، أوضح مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن البطولة العربية للجودو شارك بها أكثر من 400 لاعب.

وأضاف: "مصر تشارك بقوة في تلك البطولة، وحققت أغلب الميداليات، وإن شاء الله تستمر المشاركة القوية حتى اختتام البطولة".

فيما وجّه أحمد صبرة، المدير الفني للاتحاد العربي للجودو، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على الثروة الإنشائية والبنية التحتية للخدمات الرياضية، مؤكدا مشاركة مصر بـ30 ناديًا في بطولة الجودو.

الجودو البطولة العربية للجودو العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة

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