"تنمية الريف المصري الجديد": توسعة منافذ بيع السلع تتيح فرصة أكبر للمنتفعين

تحدث المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري، عن توسعة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بمشروع الـ1.5 مليون فدان.

وقال عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" إن أراضي المشروع موزعة على خريطة مصر في العديد من المحافظات سواء في مطروح بسيوة والمهرة ومحافظة الوداي الجديد وغرب المنيا، والطور.

وأضاف العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه باستمرار استكمال تطوير البنية التحتية وكل المناطق الخدمية واللوجستية التي تفيد المنتفعين.

وتابع: "بدأنا بمنافذ بأحجام صغيرة ثم بعد الإقبال الكبير من المنتفعين والمزارعين عملنا إعادة تصميم وتوسعة لكل المنافذ ونسقّنا مع وزارتيِّ التموين والزراعة لتوفير كل المتطلبات الخاصة بالمنتفعين بأسعار مدعمة".

وأكد أن توسعة منافذ بيع السلع الغذائية يتيح فرصة أكبر للمنتفعين وغيرهم للاستفادة من خدمات شركة تنمية الريف المصري، مضيفًا: "على سبيل المثال أحد المناطق على بُد حوالي 70 كيلو من طريق أسيوط الغربي مثل منفذ بيع منطقة غرب المنيا ولكي يشتري المواطن بعض احتياجاته اليومية عليه النزول 70 كيلو رايح و70 كيلو راجع لذلك توسعة المنافذ وفر فرصة لكل المنتفعين لشراء كل المستلزمات عندهم بأسعار مدعمة لذلك فهي توفر الوقت والمال والجهد".