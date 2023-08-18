الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تنمية الريف المصري الجديد": توسعة منافذ بيع السلع تتيح فرصة أكبر للمنتفعين

جريدة الدستور

تحدث المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري، عن توسعة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بمشروع الـ1.5 مليون فدان.

وقال عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" إن أراضي المشروع موزعة على خريطة مصر في العديد من المحافظات سواء في مطروح بسيوة والمهرة ومحافظة الوداي الجديد وغرب المنيا، والطور.

وأضاف العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه باستمرار استكمال تطوير البنية التحتية وكل المناطق الخدمية واللوجستية التي تفيد المنتفعين.

وتابع: "بدأنا بمنافذ بأحجام صغيرة ثم بعد الإقبال الكبير من المنتفعين والمزارعين عملنا إعادة تصميم وتوسعة لكل المنافذ ونسقّنا مع وزارتيِّ التموين والزراعة لتوفير كل المتطلبات الخاصة بالمنتفعين بأسعار مدعمة".

وأكد أن توسعة منافذ بيع السلع الغذائية يتيح فرصة أكبر للمنتفعين وغيرهم للاستفادة من خدمات شركة تنمية الريف المصري، مضيفًا: "على سبيل المثال أحد المناطق على بُد حوالي 70 كيلو من طريق أسيوط الغربي مثل منفذ بيع منطقة غرب المنيا ولكي يشتري المواطن بعض احتياجاته اليومية عليه النزول 70 كيلو رايح و70 كيلو راجع لذلك توسعة المنافذ وفر فرصة لكل المنتفعين لشراء كل المستلزمات عندهم بأسعار مدعمة لذلك فهي توفر الوقت والمال والجهد".

تنمية الريف المصري الجديد شركة تنمية الريف المصري الجديد بيع السلع السلع الغذائية اكسترا نيوز منافذ بيع السلع

الأكثر قراءة

إصابة 47 فى انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

على 13 رحلة طيران.. 2600 سائح يصلون مرسى علم اليوم

بدءًا من اليوم .. تفاصيل غلق طريق النايل سات

رئيس جهاز مدينة القاهرة يتفقد مشروعى سكن مصر ودار مصر

"القبة السماوية".. مركز علمي وعروض تفاعلية للأفلاك والاجرام السماوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس