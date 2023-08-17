حبس متهم بتمويل الإرهاب والإضرار بالأمن القومي للبلاد

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس أحد عناصر جماعة الإخوان بتهمة تمويل وتولي قيادة جماعة إرهابية واستخدام منصات خارجية لبث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة إلى المتهم السيد م في القضية 540 لسنة 2022، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت السلطات البحرينية رحلت المتهم تنفيذا لقرار الإنتربول الصادر بترحيله لتورطه في قضايا عنف وإرهاب أضرت بمصر وأمنها القومي.