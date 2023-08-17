غدًا.. المايسترو هانى فرحات يقود أوركسترا حفل أنغام بالعلمين

يقود المايسترو هاني فرحات، غدًا الجمعة، أوركسترا حفل أنغام في مهرجان العلمين الجديدة والمقرر أن تنقله شاشة dmc على الهواء مباشرة.

ويحيي المطرب الشعبي حكيم، حفلاً غنائيًا اليوم ضمن جدول حفلات العلمين، وفق فعاليات مهرجان العلمين، ومن المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفل مجموعة من أهم مشاريعه الغنائية المهمة.

وتشارك أنغام في حفلات العلمين الجديدة، غدًا، وستقدم أنغام خلال الحفل أغنية جديدة من الأغنيات التي تحضر لها خلال الفترة الماضية، وفق إدارة مهرجان العلمين.