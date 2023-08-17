الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. المايسترو هانى فرحات يقود أوركسترا حفل أنغام بالعلمين

حفل انغام
حفل انغام

يقود المايسترو هاني فرحات، غدًا الجمعة، أوركسترا حفل أنغام  في مهرجان العلمين الجديدة والمقرر أن تنقله شاشة dmc على الهواء مباشرة.

ويحيي المطرب الشعبي حكيم، حفلاً غنائيًا اليوم ضمن جدول حفلات العلمين، وفق فعاليات مهرجان العلمين، ومن المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفل مجموعة من أهم مشاريعه الغنائية المهمة.

وتشارك أنغام في حفلات العلمين الجديدة، غدًا، وستقدم أنغام خلال الحفل أغنية جديدة من الأغنيات التي تحضر لها خلال الفترة الماضية، وفق إدارة مهرجان العلمين.

المهمة المط ألما العلمين الجديدة الخميس الموافق الإعلامية منى الشاذلي أغنية جديدة ترا تستضيف بمهرجان العلمين الجديدة

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