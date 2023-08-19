في ذكراه اليوم.. تعرف على أشهر ألحان الكنيسة في عيد التجلي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بذكرى عيد التجلي، وقال المرتل مينا سمعان، أستاذ الألحان والتسبحة، في مراكز إعداد وتأهيل الخدام، إن أشهر الألحان القبطية التي ترتل في الكنائس الآن هو لحن «مارين هوس».

وتقول كلماته:«مارين هوس إبخرستوس بين نوتى: بى أومو أوسيوس نيم إفيوت: في إيطاف ثاميو خين تيف ميثنوتى: ان نى إتؤنخ نيم نى ريفموؤت. إيسوس بخرستوس بيمونوجينيس: أفشيناف سا إبشوى إمبى توؤ إنثافور: آفتشى نيماف إن نيف ماثيتييس: بيتروس نيم ياكوبوس نيم يؤانس.. أووه آفتشى شيريب إمبو إمثو: بيفهو ناف إى روؤينى إيهوتى إفرى: نيف إهفوس إم إفريتى إنؤشيون: بى إبروفيتيس إسناف آفؤونه ناف.

إيلياس نيم موبسيس بتيجور: آفناف إينف إهفوس هى ثابور: نيماثيتس أفئير جينيور: إنؤتشبى إسئير أوؤينى.. أووه يسى أو إسمى إيفول خين إتفى: ايفول هيتين افنوتى إفيوت: جى فاى بى باشيرى باميزيت: أف إر با أووش سوتيم إنسوف... تينهوس ايروف تين تى أوؤناف: تينير هوؤتشيسى إمموف: هوس آغاثوس أووه إمماى رومى: ناى نان كاطا بيك نيشتى إن ناى.. الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا: إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى: أفشوفت إيجين بيتوؤ إنثابور.

وتعني هذه الكلمات بحسب الترجمة للغة العربية: « فلنسبح المسيح إلهنا: المساوى للآب ( في الجوهر ) الذى خلق بلاهوته الأحياء والأموات..يسوع المسيح الوحيد الجنس صعد على جبل تابور وأخذ معه تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا.. وتجلى أمامهم وكان وجهه بلمع أكثر من الشمس وثيابه مثل الثلج والنبيان ظهرا له.. إيليا وموسى نظر القوى ثيابه فوق تابور وعبر التلاميذ سحابه نيره.. وإذا بصوت من السماء من عند الله قائلًا هذا هو ابنى حبيب قد صنع إرادتى له اسمعوا.. نسبحه ونمجده ونزيده علوًا كصالح ومحب البشر ارحمنا حسب عظيم رحمتك.. هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا يسوع المسيح ابن الله تجلى على جبل تابور.