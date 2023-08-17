الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس الأركان الغانى: الخيار العسكرى هو الأخير لحل الأزمة فى النيجر

جريدة الدستور

قال رئيس أركان الدفاع في غانا، سيث أموما، إن قادة الدفاع فى "إيكواس" ناقشوا كل الخيارات المتاحة لنشر القوات لمكافحة الإرهاب، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف "أموما"، في كلمته خلال اجتماع رؤساء أركان "إيكواس" في غانا، لبحث الأوضاع في النيجر، والتي نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم: "نواصل الجهود لتوفير الدعم الضروري وجمع المهمات في عدة مناطق، لعملية التدخل في النيجر"، موضحًا أن الخيار العسكري هو الأخير لحل الأزمة في النيجر.

وعقد قادة أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم الخميس، اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة الغانية أكرا، لوضع اللمسات الأخيرة على خطط نشر قوة الاحتياط لاستعادة "النظام الدستوري" في النيجر، بحسب بيان صادر عن المجموعة.

الامن غانا ايكواس النيجر

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