مصادر تكشف حقيقة عودة رحلات "مصر للطيران" للمطارات الليبية

نفت مصادر مطلعة في مصر للطيران صحة ما أعلنه مطار مصراتة الدولي في ليبيا حول استقباله أول رحلة للشركة بعد توقف دام أكثرمن 8 سنوات.

مفاجأة حول رحلة مصر للطيران بمصراتة

وكشفت المصادر أن الرحلة التابعة للشركة والتي وصلت مطار مصراتة، مساء أمس، كانت متجهة إلى مطار معيتيقة الدولي، لكن قائد الطائرة اضطر لتغيير الوجهة إلى مطار مصراته بسبب اطلاق النار وتوتر الأجواء في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تغيير وجهة الرحلات إلى المطارات الأخرى التي تعد الأكثر أمانًا في ليبيا.

أشارت المصادر إلى أن الرحلة لم تكن منتظمة، لكنها طائرة خاصة يتم تسييرها بناءً على الطلب وفقًا للإجراءات المتبعة من سلطة الطيران المدني المصري ونظيرتها الليبية.

واستأنفت مصر للطيران رحلاتها بين القاهرة وبنغازي بعد توقف دام 8 سنوات ووصلت أول رحلة مطار بنغازي بليبيا في 19 أبريل 2022 بعد توقف الرحلات بسبب عودة العمالة المصرية من الأراضي الليبية في ذلك الوقت جراء اضطراب الأوضاع في 2011.

وتقرّر تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدّل رحلة يومية، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا".

وفي ديسمبر الماضي، تم إطلاق منظومة للربط الإلكتروني بين البلدين لـ"تنظيم وتسهيل تنقّل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.