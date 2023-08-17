التحفظ على خامات مجهولة المصدر داخل مصنعيّ ألبان وجبن بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على كميات من خامات التصنيع مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة تستخدم في تصنيع منتجات الألبان، مما تسبب ضررًا على صحة المواطنين، و1500 لتر سولار مدعم بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مصنعيِّ ألبان وجبن، وحجز المسؤولين عن المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع منتجات الألبان بمنطقة النهضة بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بحيازته خامات للتصنيع مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة تستخدم في تصنيع منتجات الألبان مما تسبب ضررًا على صحة المواطنين.

وتم مداهمة المصنع والقبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 110 شكائر لبن بودرة مجفف وزن الشيكارة 25 كجم، بإجمالي وزن 2750 كجم، و100 كرتونة زبدة وزن الكرتونة 25 كجم، بإجمالي وزن 2500 كجم، مجهولة المصدر تستخدم في عملية التصنيع.

كما تم ضبط مصنع لتصنيع الجبن لحيازته كمية من السولار بدون تصريح من الجهات المختصة وبلغت الكمية حوالي 1500 لتر سولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيقات.