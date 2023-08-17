تحت شعار "كاملة العدد".. تفاصيل حفلات مهرجان العلمين اليوم

تحت شعار كاملة العدد، يترقب رواد مدينة العلمين الجديدة مشاهدة عدد كبير من الحفلات الترفيهية التي تنطلق بعد دقائق قليلة وحتى نهاية اليوم، من خلال عروض رياضية وفنية وترفيهية.

فجدول اليوم الخميس مليء بالفعاليات الترفيهية فتنطلق بعد لحظات في تمام الساعه الثانية عشر مساءً حفل البطولة العربية للجودو في قلب المدينة الجميلة، وبعدها يقوم أوركسترا فؤاد ومنيب بإحياء حفل في تمام الساعة الـ8 مساء على مسرح الشارع، وجميع هذه الفقرات كاملة العدد.

وتستكمل الفعاليات بالحفل الترفيهي الخاص بعلي قنديل الاستاند أب كوميدي، في تمام الـ10 مساء على ساحة مسرح سمارت، وتختتم الفعاليات بحفل النجم الكبير حكيم ومعه المطرب محمد محسن، حيث تنطلق الحفلة في تمام الساعة 10 مساء على مسرح العلمين أرينا.

وطرح موقع "تذكرتي" تذاكر الحفل للجمهور والتي طرحت مقسمة إلى 4 فئات وجاءت أسعارها كالتالي:

الفئة الأولى Right Lounges & Left Lounges بمبلغ 65 ألف جنيه تسمح بدخول 10 أفراد، بما يساوي 6 آلاف و500 جنيه للفرد الواحد.

الفئة الثانية Right Haigh Tables & Left Haigh Tables بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بدخول 4 أفراد، بما يساوي 5 آلاف جنيه لكل فرد.

الفئة الثالثة (Group Ticket) بمبلغ 400 جنيه للفرد.

الفئة الخامسة Regular بمبلغ 350 جنيهًا للفرد.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين، الذي يبهر الحضور من كافة دول العالم.