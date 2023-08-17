"الأونروا": جهات مسلحة لا تزال تحتل منشآتنا فى مخيم عين الحلوة بلبنان

قالت مديرة شئون "الأونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، إن المنظمة تلقت تقارير مقلقةـ تفيد بأن جهات مسلحة لا تزال تحتل منشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

وأضافت مديرة شئون "الأونروا" في لبنان، أنه يجب حماية جميع منشآت الأونروا، بما في ذلك المدارس في جميع الأوقات، مشيرة إلى أن المدارس يجب أن تكون ملاذًا آمنًا للأطفال وأماكن يسودها السلام، حيث يمكنهم التعلم واللعب. يجب ألا تستخدم أبدًا في النزاعات المسلحة.

وأوضحت "كلاوس"، أن المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا توفر التعليم لـ3200 طفل من لاجئي فلسطين، مشددة على أن هذا انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين، والأونروا تدين بشدة هذه الأفعال.

ودعت جميع الجهات المعنية إلى إخلاء مبانيها فورًا حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين.