اتجاه لإقالة بيريرا من لجنة الحكام وسمير عثمان الأقرب لخلافته

تتجه النية داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى إقالة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الدستور"، أن مسئولي الاتحاد يدرسون توجيه الشكر إلى البرتغالي، خاصةً أنه لم يكن لديه أي بصمة تُذكر في أداء الحكام المصريين خلال الفترة الماضية.

كما أن رئيس لجنة الحكام يتقاضى مبلغًا ضخمًا بالدولار، دون أن يقدم أي إضافة تفيد في تطوير مستويات التحكيم المصري.

وفي الوقت ذاته، يدرس أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان رئيسًا للجنة عقب الإطاحة بالبرتغالي بيريرا خلال الأيام القليلة المقبلة.