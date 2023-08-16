كاتب صحفي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسي مع مشايخ مطروح والسلوم

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشيوخ قبائل سيناء والقبائل العربية كان مهمًا جدًا، مؤكدًا أن أهم ما جاء في الحوار أنه مفتوح وليس تقليديًا والجميع يعرض وجهة نظره بشكل منفتح.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة الأولى المصرية، أنه من حيث المشاكل التي يتعرضون لها وماحدث في أرض مطروح وسيوة وسيدي براني والسلوم، كل هذا تم عرضه على الرئيس والرئيس جاوب بمنتهى الشفافية والصراحة وأيضا تحدث عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمنطقة وعملية التنمية داخل الدولة.

وتابع أن محافظة مطروح، كان يوجد إهمال كبير بهذه المنطقة لعقود طويلة كان يوجد أكثر من 24 مليون لغم في الصحراء الغربية ومع التنمية الشاملة التي تمت في 2014 واستراتيجية الدولة في تنمية هذه المنطقة وباقي محافظات الجمهورية الأخرى، وبدأت الدولة في إنشاء الطرق وإعادة تأهيل الطرق الأخرى.

الساحل الشمالي الغربي أصبح منطقة مهمة وهي جاذبة للسياحة

وتابع أن الساحل الشمالي الغربي أصبح منطقة مهمة وهي جاذبة للسياحة والاستثمار بشكل كبير وهو ما رأيناه في مدينة العلمين والتي أصبحت منطقة من أهم المناطق الساحلية على جنوب المتوسط والأعوام القادمة ستشهد المزيد، كما تم إنشاء العديد من المشروعات القومية من محطات لتحلية المياه والكهرباء وكل هذا يعود بالنفع على المواطنين ويوفر فرص عمل للشباب.