طارق الشيخ يؤجل طرح أغنيته حدادًا على والدة أحمد شيبة

قرر الفنان طارق الشيخ، إعلان تأجيله لطرح أغنيته الجديدة "الحساب برجولة"، والتي كان من المُقرر طرحها غدًا الخميس، وذلك حزنًا على وفاة والدة الفنان أحمد شيبة، التي وافتها المنية مساء الإثنين الماضي، بعد صراع مع المرض.

وكتب طارق الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "أعتذر لجمهوري على تأجيل أغنية الحساب برجولة، بالوقت الحالي نظرًا لظروف العزاء.. وأرجوا الدعاء لها بالرحمة".

وأعلن الثنائي مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، أمس الثلاثاء، عن تأجيل طرح أغنيتهما الجديدة "في داهية" احترامًا وتقديرًا لزميلهما المطرب الشعبي أحمد شيبة.

بسبب شيبة.. عمر كمال وشاكوش يؤجلان طرح "في داهية"

وعلّق مطرب المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، من خلال صفحتهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" قائلًا: "احترامًا لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان "أحمد شيبة" بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها.. قررنا تأجيل نزول الأغنية اللى معاد نزولها انهارده لبعد أيام العزاء".

وكانت والدة الفنان أحمد شيبة، رحلت عن عالمنا مساء الإثنين، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، بعد صراع مع المرض، وخلل في وظائف الكلى.

أحدث أعمال المطرب الشعبي أحمد شيبة

تجدر الإشارة إلى أنه قدم المطرب الشعبي أحمد شيبة مؤخرًا أغنية "اللي من دمك"، بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمد هنيدي، وعرضت ضمن أحداث فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدى والذي يعرض حاليًا في السينمات.

وأحيا المطرب الشعبي أحمد شيبة حفلًا غنائيًا بمشاركة المطرب حمادة مجدي، بأحد الشواطئ السياحية بالساحل الشمالي، الأسبوع الماضي، وقدم كل منهما باقة من أغانيهما التي اشتهرا بها منها "آه لو لعبت يا زهر وأنا مش فاضيلكو وبسكوتاية والفرح فرحنا، إديني قلبك، وضيعنا" وغيرها من الأغاني التي أحبها الجمهور.