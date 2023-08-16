الرئيس السيسى: بنعوض المواطن عن بيته أو أرضه وده مبدأ عام للدولة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تتعامل بشكل واضح مع أي تعويض للمواطنين، بحيث إنه لا يتعرض أي مواطن للظلم.

وأضاف خلال لقائه المفتوح مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني: "فيه مبدأ للدولة أنه مفيش حد يتظلم أو يتأذي من أي إجراء للدولة، وده مبدأ عام، لأن المواطن ابن مصر، الكلام دائمًا لو فيه حركة هتمس المواطن أو أسرته، لازم يتعوض الأرض والبيت والزرع، وده مبدأ عام للدولة".

وأضاف "مش بس على قد التنمية أو التعويض، التعويض جزء من الموضوع، فيه شكل تاني من الحياة جاي، زي تأثير العلمين، وتخيل لما الضبعة تخلص خالص ونفتتح أول جزء فيها، هو النهاردة المكان ده فيه ناس بتشتغل فيه وعاملين مدرسة، كل مشروع زي الميناء وهيكون له انعكاس لأهالينا والمنطقة الملاصقة للميناء".