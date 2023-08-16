الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: حرصنا على عدم المغامرة بالمصريين خلال العشر سنوات الماضية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تواجه تحديًا مثل التحديات التي واجهنها من قبل، مستشهدًا بتحدي الإرهاب الذي واجهته مصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الإرهاب استنزف العديد من المواطنين المصريين وكانت هناك حالة من عدم الاستقرار.

وتابع: "كنت أقول دائمًا إن شاء الله بجهد ودماء المصريين الإرهاب سينتهي والحمد لله هذا ما حدث" مؤكدًا أن هناك برنامجا لتطوير سيناء وخدمة الأهالي هناك لأن هذا حقهم.

واستكمل: "إحنا كدولة خلال العشر سنوات الماضية كنا حريصين على عدم المغامرة بالناس في أي شيء له مردود غير جيد".

كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة المصرية تأثرت بشكل كبير جدًا بأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أنه بالجهد والتخطيط والإرادة نتجاوز كل التحديات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مطروح تحدي الإرهاب السلوم اكسترا نيوز السيسي

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