الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودي يقترب من إنهاء صفقة ميتروفيتش

ميتروفيتش
ميتروفيتش

اقترب الهلال السعودي من اتمام صفقة التعاقد مع الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم فريق فولهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الهلال لضم ميتروفيتش لصفوفه لتدعيم خط هجومه، بعدما بدأ المفاوضات خلال الأسابيع الماضية مع إدارة الهلال.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس، المختص بالانتقالات، أن الهلال يضع اللمسات الأخيرة على صفقة ميتروفيتش، مشيرًا إلى أن التوصل لاتفاق بين الطرفين بات أمرًا وشيكًا.

وأفاد رومانو أن الهلال السّعودي ينتظر رد إدارة فولهام على العرض الرسمي الذي قدمته إدارة النادي السعودي بالفعل.

وأكد رومانو أن ميتروفيتش وافق على الشروط الخاصة به في عقده مع الهلال منذ شهر يوليو الماضي، وينتظر موافقة فولهام لإكمال الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وبدأ ألكساندر ميتروفيتش، مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي بارتيزان الصربي، ورحل عن فريق تحت 19 عامًا لصالح نادي تيليبوتيك على سبيل الإعارة ثم عاد للنادي في يونيو 2012، وصعد للفريق الأول في نفس الفترة، ثم رحل لنادي أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013، وقضى موسمين مع النادي البلجيكي قبل الانتقال لصفوف نيوكاسل في صيف 2015، ثم أعير لفولهام في شتاء 2018، ثم انتقل بشكل رسمي لفولهام في صيف العام نفسه.

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