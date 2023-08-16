الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يطمئن على أحوال ضباط وأفراد الكمين المشترك فى السلوم: "مش عايزين حاجة؟"

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تفقد الكمين المشترك للقوات المسلحة والشرطة أمام معبر السلوم.

وألقى الرئيس السيسي التحية على ضباط الأمن وتحدث معهم قائلًا: "أخباركم إيه مش عايزين حاجة؟"، كما تعرّف الرئيس على عدد من ضباط الكمين الذين أبدوا استعدادهم الكامل لأداء أي مهمة بروح معنوية عالية.  

كما سأل الرئيس السيسي عن أيام العمل والإجازة، فرد أحد الضباط: "20 يوم شغل و10 إجازة".

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح في جولة تفقدية يلتقي خلالها بأهالي المدينة، وحظي باستقبال حافل من أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني.

استقبال حافل الرئيس عبدالفتاح السلوم ومطروح القوات المسلحة والشرطة

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