إخلاء الصف الأول.. أبرز مخالفات الشواطىء بالاسكندرية والسياحة تتصدى

يعد إخلاء الصف الأول وترحيله من أبرز مخالفات الشواطئ في الإسكندرية وذلك استغلالًا فيما بعد مقابل دفع إكرامية بقيمة مالية لعمال الشواطىء.

لتعد هذه من أبرز المخالفات التي تتصدى لها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حتى لا يتم استغلال المصطافين وتفضيلهم بحصولهم على مقعد وشمسية في الصف الأول لليحر بمقابل مالي إضافي عن قيمة التذكرة الأساسية للشاطىء.

من جانبه شن الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدة حملات على شواطىء الإسكندرية، بعد استقبال تقارير مفتشي الإدارة بناء على تواجدهم بالشاطئ ورصدهم لكل ما يحدث، وقد تلاحظ أثناء الحملة خلو المساحات الرملية أمام البحر وبدء شغل الصفوف الخلفية أولًا فى محاولة لتحقيق أكبر مكسب من الإكراميات ومساومة الرواد.

وشدد عبد الرازق على نقل الشماسي الخلفية إلى الصفوف الأمامية وحذر العمال من تكرار المخالفة ووقع علي مستأجر الشاطئ غرامة مالية كبيرة.

وسجلت نسب الإشغال للقطاع الشرقي 50% وحققت نسب الاشغال للقطاع الغربي 30%، لتشهد شواطىء الإسكندرية حالة من الاستقرار النسبي على بعض شواطئنا في شواطئ القطاع الشرقي مع ارتفاع الأمواج على شواطئ القطاع الغربي.

حيث سجلت درجات الحرارة اليوم 28° درجة مئوية فرفعت معظم شواطئ القطاع الشرقي الراية الخضراء فيما عدا القليل الذي رفع الراية الصفراء، ومازالت الحالة غير مستقرة في القطاع الغربي لشواطىء الإسكندرية.

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