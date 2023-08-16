الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب المرشدين السياحين: 100% نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

جريدة الدستور

علق بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، على بلوغ نسبة الإشغالات بالفنادق 100% بالغردقة، موضحًا كيفية الاستعدادات التي تمت لاستقبال تلك الأعداد الكبيرة، لافتًا إلى أن مدينة الغردقة لديها الإمكانات التي تجذب عددًا كبيرًا من السياح على مستوى العالم.

وأضاف "أبوطالب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "المصريون أصبحوا منافسين للأجانب في زيارتهم لمدينة الغردقة، مشيدًا بالإنجازات التي حدثت مؤخرًا في الطرق، والتي أتاحت سيولة والتحرك بيسر والوصول إلى الغردقة خلال 4 ساعات عن طريق الجلالة.

وتابع "مطار الغردقة يستقبل نحو 13 مليون سائح وهو مجهز على أعلى مستوى، وأصبح عليه طلب كبير جدًا من شركات الطيران العالمية حتى يكون محطة أساسية لبرامج السياح المختلفة"، موضحًا: "كل فنادق الغردقة أصبح بها أكوا بارك، كما أن البحر الأحمر في الغردقة ثري بالحياة البحرية والشعاب المرجانية".

وأكد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، تدشين متحف تحت المياه للغطاسين من أجل تخفيف الضغط على الشعاب المرجانية، وأيضًا للاستمتاع بما تحويه قاع البحار من معدات حربية قديمة تم إغراقها مخصوصًا لعمل بانوراما والاستمتاع بها في الغردقة.

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