عودة باريديس إلى روما بعقد يمتد حتى 2025

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، ضم الأرجنتيني ليوناردو باريديس قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عامين.

وأشار النادي في بيانه الرسمي، إلى ضم بطل العالم بعقد حتى عام 2025، حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالعودة إلى روما وقال:"العودة إلى روما هي دائمًا عاطفة، والقيام بذلك من أجل اللعب بقميص روما هو أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف:"أشكر الجماهير على الترحيب الذي قدموه لي وللنادي لإعادتي إلى النادي الذي أطلقني في أوروبا، في العام الماضي عشت فرحة كبيرة بكأس العالم ، والآن أريد مواصلة الفوز وأنا مقتنع أنني أستطيع افعلها مع هذا الفريق".

اللاعب صاحب الـ 29 عامًا كان قد أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف يوفنتوس الإيطالي، حيث شارك في 35 مباراة، بكل المسابقات، وسجل هدفًا، وصنع مثله.

النجم الأرجنتيني كان قد لعب من قبل في صفوف روما بموسم 2014-15. باريديس أمضى 3 سنوات ونصف مع نادي العاصمة الفرنسية، في الفترة من يناير 2019 إلى أغسطس 2022، حيث انتقل إلى العملاق الباريسي مقابل 40 مليون يورو، قادمًا من زينيت الروسي.