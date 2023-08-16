الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يبدأ مشواره فى البطولة العربية لكرة اليد بمواجهة وفاق عين التوتة الجزائرى

بعثة الزمالك في الطائرة
بعثة الزمالك في الطائرة قبل الوصول للسعودية

يبدأ الزمالك مشواره في البطولة العربية للأندية لكرة اليد التي تستضيفها السعودية بمواحهة فريق وفاق عين التوتة الجزائري في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بصالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف في الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وفي نفس المجموعة يلتقي فريقا الهدى السعودى والشعلة اليمني في السابعة مساء.

وفي المجموعة الأولى يلتقي الجزيرة الإماراتي مع الكويت الكويتي في الثالثة عصرًا ومضر السعودي مع الحشد العارقي في الخامسة مساء.

الزمالك وصل إلى السعودية فجر اليوم بعد إنهاء إجراءات التوصل لحل بشأن دفع مستحقات المدير الفنى السابق للفريق ماثيو جارالدا المتأخرة، ورغم الإرهاق الذي تعرض له اللاعبون لكن الفريق بخبرات لاعبيه وعلى رأسهم أحمد الأحمر الذي قام بتجديد عقده مع النادي مؤخرًا قادر على الفوز ومواصلة المشوار والفوز باللقب والتأهل للمشاركة في بطولة العالم.

وتتكون بعثة الزمالك في البطولة العربية بالسعودية من حمادة عبدالباري مدير الجهاز وأحمد ضان "هتلر" مدير فني، وإيهاب محسن، مدرب، ومحمد عبدالمنعم عبدالله مدرب حراس المرمى، وحسين جمال شعبان محلل بيانات، وعادل إمام مدير إداري ومحمد سامي أبووردة، إداري، ومحمد أشرف للعلاج الطبيعي، وشريف حسين توفيق، مدلك، واللاعبين أحمد الأحمر وأحمد حسام وأحمد سامح وأحمد عبدالرحمن وأحمد مؤمن صفا وأحمد وليد منير وإبراهيم السيد وخالد وليد إبراهيم وشادي خليل وعمرو مصطفى الوكيل وكريم هنداوي ومازن رضا ومحمد علاء هاشم ومحمد هشام البسيوني ومحمد ياسين ومحمود أحمد خليل ومؤمن زكي وهشام باسم عبدالمعز وهشام محمد صلاح.

البطولة العربية لكرة لكرة اليد الزمالك وفاق عين التوتة الجزائري احمد الاحمر كريم هنداوي

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