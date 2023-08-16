ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": الشيخ الغزالى اتهم حسن الهضيبى بالماسونية

قال الكاتب والمفكر الدكتور ثروت الخرباوي، إن الشيخ محمد الغزالي تتمثل شخصيته يقينًا في رواية "دكتور جيكل ومسترهايد".

وأضاف "الخرباوي"، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الشيخ محمد الغزالي كتب كتاب في فترة الستينيات يتهم حسن الهضيبي بأنه ماسوني، وعندما قرر الإخوان نشر هذا الكتاب في السبعينيات طلبوا حذف الفصل الذي يحتوي على هذا الاتهام، ووعدوه بأنه مقابل هذا النشر سيتم توزيع الكتاب توزيع ضخم جدًا، فقبل وحذف هذا الكلام.

وأوضح أن الشيخ محمد الغزالي كان قد ترك تنظيم الإخوان وحكى في بعض كتبه أنه هو والشيخ سيد سابق كانوا يسيرون في منطقة المنيل وقابلوا شخصًا مسؤول شعبة من شعب الإخوان، وقال لهم بأنهم خرجوا من الدين بتركهم الإخوان، فسخر منه الشيخ محمد الغزالي، وقال عنه "كأن الكلام الذي قاله لم يخرج من أذني إلا ليقع على الأرض: وبأنه ضحك هو والشيخ سيد سابق على ما قاله مسؤول شعبة الإخوان، وقال بأنه بذلك أصبح الإخوان يكفرون الناس، وأن مسألة التكفير لا ينبغي لأحد أن يتجرأ عليها بهذا الشكل، لافتًا إلى أن الشيخ محمد الغزالي قال كل هذا الكلام وهو يحكي في الستينيات عن خلافاته التي حدثت بينه وبين الإخوان.