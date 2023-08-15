شكرى: سلمنا وزير الخارجية السورى مستندًا تضمن أفكارًا خاصة بالتعامل مع القضايا الإنسانية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة التعامل مع قضية تواجد القوات الأجنبية على الأراضي السورية، وضرورة التعامل مع هذه القضية في إطار الشرعية حفاظًا على السيادة السورية.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، أنه من الناحية الإجرائية اتفق أعضاء لجنة الاتصال بأن تكون هناك اجتماعات تعقد على مستوى الخبراء للتحضير للاجتماعات القادمة، وأن تكون هناك اجتماعات دورية للحفاظ على قوة الدفع والتنسيق مع الحكومة السورية لتناول كل أبعاد الأزمة.

وأشار إلى أنه تم تسليم وزير الخارجية السوري، مستندًا تضمن بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بالتعامل مع القضايا الإنسانية، وأن يتم في إطار تجاوب الحكومة السورية وتفاعلها مع الأجهزة الأممية والأطراف المعنية، بأن يأتي على خلفية ذلك أيضًا تعامل يشجع الحكومة السورية على استمرار سعيها للتعامل مع هذه القضية، قضية اللاجئين، القضايا الإنسانية، توفير المساعدات، وأن يكون هناك تقدير يترجم إلى إجراءات تخرج سوريا من عزلتها وبعض العقوبات المفروضة عليها.