مصرع عامل تحت عجلات «ونش» في الشيخ زايد

أنهى ونش رفع مواد بناء حياة عامل، إثر سقوطه عليه من الأعلى أثناء القيام برفع بعض المواد، لعقار تحت الإنشاء في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وتم نقل جثة العامل إلى ثلاجة المستشفى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار تحت الإنشاء في الشيخ زايد.

وكشفت التحريات أن الضحية عامل لقى مصرعه، نتيجة سقوط ونش خاص برفع مواد البناء عليه، حيث فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.