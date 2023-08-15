الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خدمات مرورية تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة لنفق باقى زكى بالقاهرة

جريدة الدستور

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء خالد عمارة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بنفق باقي زكي بمحور التسعين الجنوبي.

ويجرى استكمال أعمال الغلق للنفق مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من كوبرى التسعين واستكمال السير بمحور التسعين الجنوبى فالدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام مُجمع البنوك فيميناً تجاه محور التسعين الشمالى وذلك فى مدة زمنية (ليلتان)، وذلك اليوم الثلاثاء وحتى غدًا الأربعاء بداية من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية استكمال أعمال تسيير حركة المرور بتعيين الخدمات المرورية كثافات مرورية متوقعة محور التسعين الشمالي محور التسعين الجنوبى يومي الثلاثاء والأربعاء

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